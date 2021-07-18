: كبار منتجي أوبك+ يتوصلون لاتفاق مبدئي لزيادة تدريجية لإنتاج النفط حتى ديسمبر

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قال مصدر بـ”أوبك+” اليوم الأحد، إن كبار المنتجين بالمجموعة توصلوا لاتفاق مبدئي لزيادة تدريجية للإنتاج حتى ديسمبر وتمديد الاتفاق حتى نهاية 2022.
وأضاف المصدر أن منظمة “أوبك+” ستعقد اجتماعا عن بعد في وقت لاحق من اليوم.
وكانت وكالة الطاقة الدولية أكدت في وقت سابق أن “أسواق النفط ستشهد شحا كبيرا إذا استمر مأزق أوبك+، وإذا بقيت حصص الإنتاج عند مستويات شهر يوليو” مشيرة إلى أن “المحادثات المتعثرة بين كبار منتجي النفط بشأن ضخ المزيد من الإمدادات قد تتدهور، لتتحول إلى حرب أسعار”.
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