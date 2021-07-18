بيتكوين تفقد 3.7% من قيمتها في أسبوع وتتراجع إلى 31.6 ألف دولار

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بلومبرج _ انخفض سعر عملة بيتكوين الرقمية المشفرة 0.7 في المائة منذ الساعة الخامسة مساء الجمعة، لتصل إلى 31 ألفا و631 دولارا في الساعة العاشرة صباح أمس في نيويورك، وفقا لبيانات جمعتها وكالة “بلومبيرج” للأنباء.
وتقلبت أسعار بيتكوين 2.4 في المائة، حيث تم تداولها بين 31 ألفا و186 دولارا و31 ألفا و947 دولارا.
وانخفضت أشهر عملة رقمية مشفرة الآن 51 في المائة عن أعلى مستوى عند 64 ألفا و870 دولارا، الذي وصلت إليه في 14 (أبريل).
وفقدت عملة بيتكوين 3.7 في المائة من قيمتها في الأسبوع الماضي، وارتفعت 9.1 في المائة حتى الآن هذا العام.
يشار إلى أن بحث خلص أخيرا، إلى أن أحجام التداول على منصات العملات المشفرة الرئيسة انخفضت بما يزيد على 40 في المائة في (يونيو)، في ظل قيود تنظيمية في الصين، وكانت قلة التقلبات من العوامل، التي أثرت في النشاط.
وأظهرت بيانات مؤسسة كريبتو كومبير البحثية، في لندن، أن أحجام المعاملات الفورية انخفضت 42.7 في المائة إلى 2.7 تريليون دولار، مع انخفاض أحجام المشتقات 40.7 في المائة إلى 3.2 تريليون دولار.
وانخفضت بيتكوين، أكبر عملة مشفرة، بأكثر من 6 في المائة الشهر الماضي، مسجلة أدنى مستوياتها منذ (يناير) الماضي، بعد أن شددت السلطات في الصين القيود على تداول العملة وعمليات التعدين لاستخراجها.
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