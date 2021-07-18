تسلا تطلق خدمة الاشتراك في برنامج القيادة شبه الذاتية مقابل 199 دولارا شهريا

وكالات – قدمت شركة تسلا خيارًا لبعض العملاء للاشتراك في برنامج مساعدة السائق المتقدم يسمى “القيادة الذاتية الكاملة” مقابل 199 دولارًا شهريًا بدلاً من دفع 10000 دولار مقدمًا.

قالت شركة تسلا اليوم السبت، إن الاشتراكات في ميزات FSD متاحة حاليًا للمركبات المؤهلة في الولايات المتحدة، حيث يمكن لراغبي الاشتراك التحقق من تطبيق Tesla للحصول على أحدث المعلومات حول مدى توفره في مناطق أخرى.

وأضافت تسلا بأن الميزات التي يتم تمكينها حاليًا لا تجعل السيارة ذاتية القيادة، لكن يجب أن يكون السائق يقظ بما فيه الكفاية ومستعد للإمساك بعجلة القيادة وتولي المهمة في أي وقت.

تتقاضى تسلا حاليًا نحو 10 آلاف دولار مقابل ميزات القيادة شبه الذاتية، مثل تغيير المسار والمساعدة في ركن السيارة ضمن حزمة القيادة الذاتية بالكامل.