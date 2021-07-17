البرتغال: إلغاء أكثر من 200 رحلة جوية بعد إضراب عمال المطارات

– أشارت وسائل الإعلام البرتغالية إلى أن إضراب عمال المطارات أدى إلى إلغاء أكثر من 200 رحلة جوية في البلاد. وأعلنت هيئة الإذاعة البرتغالية إلغاء 166 رحلة على الأقل من مدينة لشبونة وحدها. ودعت النقابات إلى “الإضراب في مطارات بورتو وفارو وفونشال وبورتو سانتو”. وأشارت مصادر مطلعة إلى أنه “من المقرر أن تستمر الإضرابات للمطالبة بزيادة الأجور حتى يوم غد الأحد”.

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