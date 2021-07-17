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: عقد اجتماع أوبك+ الجديد يوم الأحد

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قال مصدران في أوبك+ لرويترز إن المجموعة التي تضم أوبك وحلفاءها تعتزم عقد اجتماعها المقبل يوم الأحد لاتخاذ قرار بشأن سياسة الإنتاج.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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