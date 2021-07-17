المصرية للاتصالات تطلق خدمة VoLTE عبر شبكة الجيل الرابع في مصر

أطلقت الشركة المصرية للاتصالات WE خدمة المكالمات الصوتية من خلال تكنولوجيا الجيل الرابع بتقنية VoLTE بسوق الاتصالات المصري، وذلك بالتعاون مع شركة إريكسون في الشبكة الرئيسية وشركتي نوكيا وهواوي في شبكات الإتاحة والعديد من الشركات الكبرى في مجال تصنيع الهواتف الذكية مثل هواوي، وتتيح التقنية الجديدة للعملاء جودة عالية للمكالمات الصوتية من حيث نقاء الصوت ووضوحه، كما توفر مستوى عالٍ من المرونة للعملاء حيث تمكنهم من إجراء المكالمات واستخدام خدمات البيانات عبر الهاتف المحمول لتقنية الجيل الرابع في نفس الوقت، دون التأثير على سرعة نقل البيانات، ويستغرق إعداد المكالمات الصوتية عبر شبكة الجيل الرابع، التي تدعمها شركة إريكسون، أقل من ثانيتين مقارنة ب10 ثوان على الشبكات غير العاملة بتكنولوجيا VOLTE.

كما تمتلك المصرية للاتصالات أحدث شبكة لتقديم خدمات الجيل الرابع طبقا لأحدث المعايير العالمية GPP LTE Advanced3 ومن ضمنها تقنيات تجميع حوامل النطاقات (Carrier Aggregation) و (Massive MIMO) والتي تمكنها من تقديم أفضل جودة ممكنة وأسرع خدمة لعملائها مع جاهزية الشبكة لتقديم تكنولوجيا الجيل الخامس مستقبلاً.

وصرح المهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات قائلا: “سعداء بإطلاق خدمات الاتصالات الصوتية عبر تكنولوجيا الجيل الرابع بالتعاون مع شركائنا في النجاح، وذلك استمرارا لحرص الشركة الدائم على تقديم أفضل مستوى خبرة لعملائها والذي يضمن مواصلة التميز والتفرد في السوق المصري”. مضيفا أن المصرية للاتصالات هي الوحيدة في مصر التي لديها ترددات في نطاقات الMHz700 و الMHz1800 و الMHz2600 مما يجمع مميزات تنوع النطاقات حيث يوفر نطاق الMHz700 أفضل تغطية ممكنة كما يوفر نطاق الMHz2600 سرعات فائقة. مشيرًا إلى أنه قد تم تشغيل أحدث الأنظمة العالمية لقياس جودة خبرة العملاء على الشبكة.

جدير بالذكر أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد اعتمد استخدام خدمة المكالمات الصوتية من خلال تكنولوجيا الجيل الرابع بتقنية VoLTE بسوق الاتصالات المصري.