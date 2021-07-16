إيطاليا تسجل 2898 إصابة جديدة و11 وفاة بفيروس كورونا

روسيا اليوم _ أعلنت وزارة الصحة الإيطالية تسجيل 11 حالة وفاة بفيروس كورونا مقابل تسع حالات أمس، فيما ارتفعت حصيلة الإصابات اليومية الجديدة إلى 2898 من 2455.

وسجلت إيطاليا منذ ظهور الوباء في فبراير العام الماضي 127851 حالة وفاة مرتبطة بكورونا، وهي ثاني أكبر حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا والثامنة على مستوى العالم.

وكشفت عن إجمالي إصابات بلغ 4.28 مليون حالة.