سكاي نيوز: صندوق الاستثمارات العامة السعودي يجري محادثات لشراء حصة في مكلارين

أوردت سكاي نيوز يوم الجمعة أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي وشركة الاستثمار العالمية آريس مانجمنت في مرحلة متقدمة من محادثات للاستحواذ على حصة بقيمة 400 مليون جنيه إسترليني (553 مليون دولار) في مجموعة مكلارين.

ولم يصدر تعقيب عن مكلارين، ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من صندوق الاستثمارات العامة.

تضم مجموعة مكلارين شركة تصنيع السيارات الخارقة البريطانية بالإضافة إلى شركة مكلارين ريسينج التي تنافس في سباقات فورمولا 1 وإندي كار في الولايات المتحدة، وتدخل أيضا في سلسلة إكستريم إي الكهربائية للطرق الوعرة العام المقبل.

ونقلا عن مصادر مصرفية، قالت سكاي إن مكلارين تعتزم الإعلان عن زيادة في رأس المال بقيمة 550 مليون جنيه إسترليني منها 400 مليون من رأس المال الجديد من صندوق الاستثمارات العامة وآريس، والباقي من المساهمين الحاليين.

صندوق ممتلكات للاستثمار السيادي البحريني هو المساهم الأكبر في مكلارين بحصة 62.55 بالمئة وفقا لموقعه على الإنترنت. ولم ترد ممتلكات على طلب للتعليق.

حصلت مكلارين على 300 مليون جنيه إسترليني من المساهمين الحاليين في مارس 2020، وأكملت في أبريل الماضي صفقة بيع وإعادة تأجير بقيمة 170 مليون جنيه في مقرها الرئيسي بووكينج.

كما استحوذت مجموعة إم.إس.بي سبورتس كابيتال الاستثمارية التي مقرها الولايات المتحدة على حصة أقلية كبيرة في مكلارين ريسينج في ديسمبر الماضي في صفقة جلبت 185 مليون جنيه إسترليني.

وبلغت إيرادات السيارات في الربع الأول من العام الجاري 170.5 مليون إسترليني بزيادة 145 بالمئة عن الفترة نفسها في 2020 التي تأثرت بالجائحة.

انخرط صندوق الاستثمارات العامة في صفقة مقترحة للاستحواذ على فريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي لكرة القدم من جانب كونسورتيوم تدعمه السعودية العام الماضي.

وانهارت تلك الصفقة في النهاية بعد تأجيلها بسبب اختبار ملاك ومديري الدوري الممتاز.