وزير الزراعة يبحث مع سفير إسبانيا التعاون في مجال الاستزراع السمكي وإنتاج التقاوي

استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السفير رامون جيل كاساريس سفير إسبانيا بالقاهرة، وبحث معه آفاق التعاون الزراعي بين البلدين في مجال الاستزراع السمكي والتقاوي وتحديث الري والصوب الزراعية.

وفي بداية اللقاء رحب القصير بالسفير الإسباني، وأكد أن العلاقات المصرية الإسبانية متميزة حيث تعتبر أول دولة تعاملت معها مصر في مشروع الصوب الزراعية.

وأشار إلى المشروعات العملاقة التي اقامتها الدولة المصرية في مجال الاستزراع السمكي والري الحديث، فضلا عن أن مصر تعتبر أول دول المنطقة في إنتاج البلطي والثالث عالميا كما أن مصر الأولى إفريقيا في الاستزراع السمكي وهناك اهتمام كبير من القيادة السياسية بقطاع الزراعة.

أضاف القصير أنه بحث أيضا مع السفير الإسباني التعاون في مجال الصحة السمكية والتصحر والذكاء الاصطناعي.

‏وتناول الجهود التي تبذلها الدولة للتغلب على ندرة المياه، مشيرا إلى أن حصة مصر من النيل ثابتة منذ عشرات السنوات رغم الزيادة السكانية المطردة وكذلك زيادة الرقعة الزراعية. وأكد أن مصر لم تنكر حق إثيوبيا في التنمية في مقابل الحفاظ على حق مصر في الحياة وحقوقها التاريخية والأزلية في نهر النيل.

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من ناحيته وجه السفير الإسباني الشكر لوزير الزراعة على حفاوة الاستقبال وعلى العرض الوافى لمستقبل التعاون بين مصر وإسبانيا وقال إن بين البلدين تعاون ومصالح مشتركة منذ قديم الأزل لأنهما شركاء في حوض البحر المتوسط.

‏وأضاف أن بلاده لن تبخل بالتعاون مع مصر في المجالات التى طرحها وزير الزراعة، مشيرا إلى التطور الذي شهدته الزراعة المصرية مؤخرا كما أن المعامل التابعة للوزارة تتمتع بجودة عالية.

‏واتفقا الجانبان على سرعة تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه وترجمته لافعال على أرض الواقع مع تشكيل مجموعة عمل من الخبراء في البلدين

‏حضر اللقاء المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة والمستشار التجارى الإسباني وبعض المسؤولين من السفارة الإسبانية بالقاهرة.