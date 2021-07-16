الليرة التركية تقفز لأعلى مستوياتها في شهر مع انحسار مخاوف خفض الفائدة

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– ارتفعت الليرة التركية إلى أعلى مستوياتها في شهر اليوم الجمعة، مدعومة بتلاشي المخاوف من خفض وشيك لأسعار الفائدة وكذلك زيادة التفاؤل بشأن عملات الأسواق الناشئة.
وزادت الليرة 0.6 بالمئة إلى 8.5 مقابل الدولار، لتواصل تعافيها من مستوى منخفض قياسي بلغ 8.88 في أوائل يونيو. وارتفعت في الأيام الخمسة الماضية على التوالي.
أبقى البنك المركزي المصري التركي سعر الفائدة عند 19 بالمئة يوم الأربعاء، وقال إن التضخم قد يكون متقلبا خلال الصيف، لكنه لم يقدم أي مؤشر واضح على أن التيسير المتوقع وشيك.
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