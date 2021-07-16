عاجل.. الأحد 18 يوليو يوم عمل بالبنوك وإجازة عيد الأضحى تبدأ الإثنين

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قال البنك المركزي المصري في بيان قبل قليل أنه بمناسبة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك للعام الهجري 1442هــ ، تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 19 يوليو 2021 ولمدة 4 أيام.
أضاف أن يوم الأحد الموافق 18 يوليو 2021 سيكون يوم عمل بالبنوك، وأن إجازة عيد الأضحى ستنتهي يوم الخميس الموافق 22 يوليو 2021 ، ويستأنف العمل بالبنوك صباح يوم الأحد الموافق 25 يوليو 2021.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. الأحد 18 يوليو يوم عمل بالبنوك وإجازة عيد الأضحى تبدأ الإثنين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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