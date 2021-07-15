عاجل.. الرئيس السيسي: المساس بأمن مصر خط أحمر لا يمكن اجتيازه شاء من شاء وأبى من أبى

دوت الخليج _ قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته بمؤتمر حياة كريمة، أن المساس بأمن مصر خط أحمر لا يمكن اجتيازه شاء من شاء وأبى من أبى.

أضاف رئيس الجمهورية أن ممارسة الحكمة والجنوح للسلم لا يعني السماح بالمساس بمقدرات الوطن.

وقال الرئيس: “لدينا خيارات عديدة للحفاظ على أمن مصر القومي نستخدمها وفقا لما يتناسب مع الموقف وتوقيته”.