مال وأعمال

رئيس الوزراء: 6 تريليونات جنيه تكلفة المشروعات القومية المنفذة خلال 7 سنوات

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

CairoBank

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء المصري، إن مشروعات حياة كريمة تغطى ربوع مصر بالكامل، سواء مشروعات جديدة بالأراضي الصحراوية أو تطوير الأماكن القديمة والقائمة والتي كانت تعاني من الإهمال، وعدم التركيز عليها.

وأضاف، خلال كلمته بالمؤتمر الأول لمبادرة حياة كريمة لتنمية قرى الريف المصري، أن الدولة نفذت على مدار 7 سنوات مشروعات تجاوز تكلفتها 6 تريليونات جنيه مصري، بما مكننا من القدرة على الدخول لهذا المشروع العظيم.

 

Wafa_LIE_728x90

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس الوزراء: 6 تريليونات جنيه تكلفة المشروعات القومية المنفذة خلال 7 سنوات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا