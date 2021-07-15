رئيس الوزراء: 6 تريليونات جنيه تكلفة المشروعات القومية المنفذة خلال 7 سنوات

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أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء المصري، إن مشروعات حياة كريمة تغطى ربوع مصر بالكامل، سواء مشروعات جديدة بالأراضي الصحراوية أو تطوير الأماكن القديمة والقائمة والتي كانت تعاني من الإهمال، وعدم التركيز عليها.
وأضاف، خلال كلمته بالمؤتمر الأول لمبادرة حياة كريمة لتنمية قرى الريف المصري، أن الدولة نفذت على مدار 7 سنوات مشروعات تجاوز تكلفتها 6 تريليونات جنيه مصري، بما مكننا من القدرة على الدخول لهذا المشروع العظيم.
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