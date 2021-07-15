أوبك: الطلب العالمي على النفط في 2022 سيصل إلى مستويات مماثلة لما قبل الجائحة

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وكالات _ توقعت منظمة “أوبك” اليوم أن الطلب العالمي على النفط في 2022 سيصل إلى “مستويات مماثلة لما قبل الجائحة”.
وقالت في تقريرها الشهري أن إنتاجها النفطي ارتفع 590 ألف برميل يوميا في يونيو ليصل إلى 26.03 مليون برميل يوميا.
وبينت المنظمة أنها تتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على النفط في 2021 بمقدار 5.95 مليون برميل يوميا.
وأوضحت “أوبك” أن الطلب النفطي العالمي سيرتفع 3.28 مليون برميل يوميا إلى 99.86 مليون برميل يوميا في 2022.
وتوقعت طلبا عالميا على خامها عند 28.7 مليون برميل يوميا في 2022 بزيادة 1.1 مليون برميل يوميا عن 2021.
كما توقعت زيادة المعروض النفطي من خارج المنظمة 2.1 مليون برميل يوميا في 2022 بقيادة أمريكا.
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