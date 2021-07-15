القاهرة للاستثمار تحقق 462.1 مليون جنيه أرباح خلال 9 أشهر

رنا ممدوح _ أعلنت شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، عن النتائج المالية والتشغيلية لفترة التسعة أشهر المنتهية في 31 مايو 2021، حيث بلغت الإيرادات 1.3 مليار جنيه، وهو نمو سنوي بمعدل 28% بفضل ارتفاع عدد الطلاب المقيدين بالمؤسسات التعليمية التابعة خلال نفس الفترة.

وارتفعت الأرباح التشغيلية المعدلة قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بمعدل سنوي نسبته 44% لتبلغ 737.9 مليون جنيه خلال أول تسعة أشهر من عام 2020 – 2021.

وارتفع هامش الأرباح التشغيلية المعدلة قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بواقع 6.3 نقطة مئوية خلال نفس الفترة.

وصعد صافي الربح إلى 462.1 مليون جنيه خلال نفس الفترة مصحوبا بنمو هامش صافي الربح بواقع 3% خلال نفس الفترة.

وأعرب محمد القلا الرئيس التنفيذي لشركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية اعتزازه بمواصلة الشركة تسجيل معدلات نمو قوية رغم استمرار التحديات المتعلقة بأزمة انتشار فيروس كوفيد -19.

وقال القلا إن الشركة شهدت خلال فترة التسعة اشهر الأولى من عام 2020 – 2021 نمو الإيرادات بنسبة سنوية 28% لتتجاوز مليار جنيه مصحوبا بارتفاع جميع مستويات الربحية.

وأضاف أن الأداء الاستثنائي الذي تحرزة الشركة منذ بداية العام يجسد بوضوح قوة استراتيجية النمو التي تتبناها الشركة، والتي تهدف إلى مواصلة الارتقاء بالقدرات التشغيلية للمؤسسات التعليمية التابعة والتوسع بنطاق خدماتها المقدمة من أجل تحقيق أفضل توازن بين كفاءة استقبال الطلاب الجدد والحفاظ على مستويات الجودة المعهودة التي ترقى إلى تطلعات عائلات الطلاب وجميع الأطراف ذات العلاقة.

ولفت إلى أن الشركة تمضي بخطوات ثابته لاستكمال مشروعيها المرتقبين، مدرسة بريتش كولومبيا الكندية الدولية، ومدرسة ساكسوني الألمانية الدولية، على الرغم من البيئة التشغيلية الصعبة في ظل الموجتين الثانية والثالثة من انتشار فيروس كوفيد – 19.

وأوضح، أن ذلك يأتي بالتوازي مع استمرار تنفيذ التوسعات المخططة، وهو ما يعكسه نجاح الشركة خلال الفترة في المساهمة بحصة في شركة جلوبال فيرنتشر كومباني العالمية الرائدة في تصنيع الأثاث الخشبي والمعدني التعليمي الخاص بالمدارس والجامعات، وإطلاق سلسة رياض أطفال جديدة من خلال شركتها التابعة الجديدة، فضلا عن زيادة حصة المجموعة من 60% إلى 80% في شركة ستار لايت للتعليم التي تمتلك بالكامل مدرسة بريتس كولومبيا الكندية الدولية، بالإضافة إلى ذلك تتطلع الشركة إلى تنمية بصمتها الجغرافية من خلال التواجد بمنطقة الدلتا من خلال نجاحها في مشروع ريجنت البريكانية بمدينة المنصورة الجديدة.

ولفت القلا إلى ان هذه الخطوات هي بداية لسلسة من المشروعات المستقبلية المخططة المتمثلة في إطلاق مجموعة من المدارس الجديدة في موضع استراتيجية متنوعة تتسم بالكثافة السكانية خارج نطاق القاهرة.

وأكد القلا أن الإدارة لم تدخر جهدا في سبيل التخطيط لكفاءة تلبية معلات الطلب المرتفعة المستقبلية من خلال تعظيم الاستفادة من شراكاتها الاستراتيجية القائمة من مجموعة من أبرز المؤسسات التعليمية الدولية، والتي أبدت اهتماها ورغبتها القوية بالشراكة مع سيرا من أجل تأسيس مجموعة متنوعة من المؤسسات التعليمية بالسوق المصرية.