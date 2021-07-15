صندوق الاستثمارات السعودي وكوسكو الصينية يشتريان 21.2% في محطة بوابة البحر الأحمر

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روسيا اليوم _ أتم صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وشركة “كوسكو شيبنج بورتس” الصينية صفقة لشراء حصة مجمعة تبلغ 21.2% في شركة محطة بوابة البحر الأحمر من الشركة السعودية للخدمات الصناعية.
وقالت الشركة السعودية للخدمات الصناعية (سيسكو) في بيان إنها ستتلقى مبالغ إجمالية بقيمة 556.5 مليون ريال (148 مليون دولار) من الصفقة، مشيرة إلى أن المبالغ ستدعم الأهداف الاستراتيجية للشركة بتعزيز عوائد المساهمين وتحسين محفظتها.
وأضاف البيان أن شركة “لوجي بوينت” السعودية قامت أيضا بتصفية أربعة بالمئة من حصتها المباشرة في المحطة وستتلقى مبالغ إجمالية قدرها 105 ملايين ريال.
واضطلع “جي.بي مورجان” بدور المستشار المالي في الصفقة، وتعاونت شركتا “عبد العزيز العجلان وشركاه” و”بيكر ماكنزي المحدودة” في دور المستشار القانوني.
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