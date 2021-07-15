ريبورتاج الإماراتية توقع اتفاقية تطوير مشروع مونتي نابوليوني بالشراكة مع الأهلي صبور

بكر بهجت _ تعتزم شركة ريبورتاج العقارية إطلاق مشروع “مونتي نابوليوني” بالشراكة مع شركة الأهلي صبور ضمن مدينة مستقبل سيتي خلال الفترة المقبلة.

وفي بيان للشركة، قال حنا كرم المدير الإقليمي لشركة ريبورتاج العقارية، إن الشركة الإماراتية وقعت اتفاقية تنمية وتطوير مع شركة الأهلي صبور لتطوير مشروع عقاري بنظام الشراكة ضمن مدينة مستقبل سيتي، بمبيعات متوقعة 12 مليار جنيه.

ويقام المشروع على مساحة 110 أفدنة، ويضم وحدات سكنية متنوعة تشمل شققا وفلل ودوبلكس كاملة التشطيب بالمطبخ والدريسنج رووم لأول مرة بمستقبل سيتي.

وأوضح أن شركة ريبورتاج الإماراتية متخصصة في تطوير الأبراج والمشروعات السكنية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولديها سابقة أعمال في أبوظبي ودبي، وبدأت أعمالها في السوق المصري بمشروعها الأول (Montenapoleone) بمدينة مستقبل سيتي.

وتابع أن الشركة بدأت أعمال الحجز المبدئية للمشروع ومن المقرر إطلاقه رسميا قريبا، على أن يتم طرح المشروع على 4 مراحل بيعية، كما تخطط الشركة لبدء الإنشاءات بالمشروع خلال 8 أشهر، مضيفا أنه من المخطط تسليم المشروع خلال الربع الأخير من 2025.

ونوه بأن شركة ريبورتاج الإماراتية لديها خطة توسعية قوية خارج دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك في عدد من الأسواق العالمية والتي يأتي في مقدمتها السوق العقاري المصري لما له من مزايا تنافسية جاذبة.

أكد أن مصر تشهد تنمية عمرانية شاملة وقوية خلال الفترة الحالية تتم في مختلف أنحاء الجمهورية وتضم العديد من فرص الاستثمار الجاذبة للقطاع الخاص الأجنبي، بالإضافة إلى مناخ استثماري جاذب للمستثمرين الأجانب، مشيرا إلى أن هناك تنوعا في الفرص المتاحة بما يتناسب مع المخططات الاستثمارية لأي مطور محلي وأجنبي.