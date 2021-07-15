تطوير مصر تحقق 3.7 مليار جنيه مبيعات تعاقدية بالنصف الأول من 2021

بكر بهجت _ حققت شركة تطوير مصر مبيعات تعاقدية بقيمة تتجاوز 3.7 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2021.

وقالت الشركة في بيان، إن المبيعات المتحققة تُعد أعلى مبيعات حققتها الشركة خلال 6 أشهر منذ تأسيسها، مما يعطي نظرة تفاؤلية للنصف الثاني من العام.

وتستهدف الشركة تحقيق إجمالي مبيعات تعاقدية تقدر بنحو 8 مليارات جنيه بنهاية العام الجاري.

قال الدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب إن هذه الطفرة فى المبيعات جاءت بعد طرح مشروع D BAY” بمنطقة الضبعة بالساحل الشمالي للتعاقد خلال شهر مارس الماضي، موضحاً أن ” تطوير مصر” كانت أول مطور عقاري يحصل على القرار الوزاري لمشروعها ” D BAY ” من جهاز تعمير الساحل الشمالي التابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأضاف أن الشركة نجحت أيضاً في تسليم أكثر من 400 وحدة سكنية لعملائها بمشروعي المونت جلالة وفوكا باي من إجمالي 1200 وحدة من المخطط تسليمها بنهاية عام 2021 بين المشروعين بواقع 500 وحدة في فوكا باي و700 وحدة في المونت جلالة.

وأوضح الرئيس التنفيذي أن من أبرز الإنجازات التي حققتها الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري أيضاً هي تدشين المرحلة الأولى من المنطقة التعليمية بمشروع “بلومفيلدز” في “مستقبل سيتي” بالقاهرة الجديدة.

ولفت إلى أن الشركة وقعت 3 عقود بقيمة استثمارية تبلغ 3.2 مليار جنيه لإنشاء فرع لجامعة نيو جيرسي للتكنولوجيا الأمريكية (NJIT)، وإقامة مدرستين لكينجز كوليدج إنجلترا ومدرسة لنارمر أمريكان كوليدج.

وأشار إلى أن إجمالي الاستثمارات المتوقعة للمنطقة التعليمية ككل تقرب من 10 مليارات جنيه، موضحاً أن الشركة وقعت أيضاً شراكة استراتيجية مع البنك التجاري الدولي CIB وشركة كوليرز إنترناشيونال، لإعداد دراسة جدوى للمنطقة التعليمية والترويج لها لدى المستثمرين وصناديق الاستثمارية العاملين في مجال التعليم وريادة الأعمال.