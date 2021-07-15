مؤشر البورصة الرئيسي يتراجع 0.31% مستهل التعاملات والسبعيني يقفز 1.22%

رنا ممدوح _ تراجع مؤشر البورصة الرئيسي في مستهل تعاملات اليوم بنسبة 0.31%، ليتداول عند مستوى 10569 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالمؤشر انخفاضا بصورة طفيفة بنسبة 0.07%، ليتداول عند مستوى 56.5 جنيه.

وصعد كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 1.22% و 0.82% على الترتيب.

وسجلت أحجام التداولات 110.453 مليون جنيه على 127 شركة من خلال 3.441 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 42 شركة مقابل تراجع 21 بينما لم تتغير أسعار 64.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين المصريين وسجلوا صافي بقيمة 4.854 مليون جنيه، منها 3.967 مليون جنيه للأفراد، و886.499 ألف جنيه للمؤسسات.

واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 4.281 مليون جنيه، بدعم من المؤسسات التي سجلت صافي شراء بقيمة 4.290 مليون جنيه، مقتبل 9.254 ألف جنيه صافي بيع من الأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 573.010 ألف جنيه، بدعم من المؤسسات التي حققت صافي شراء بقيمة 723.722 ألف جنيه مقابل 150.712 ألف جنيه صافي بيع من الأفراد.

الأسهم الأكبر ارتفاعا

الشركة سعر الفتح/ جنيه سعر الإغلاق/جنيه نسبة التغير % المصرية للمنتجعات السياحية 2.137 2.144 10.34 وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي 101.23 110.67 9.33 مصر للاسمنت- قنا 12.54 13.44 7.18 زهراء المعادي للاستثمار والتعمير 22.32 23.91 7.12 رواد السياحة 46.65 49.63 6.39

الأسهم الأكثر انخفاضا