راميدا توقع اتفاقية شراكة استراتيجية لشراء مستحضر دوائي مضاد للجلطات

رنا ممدوح _ وقعت شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية، اتفاقية شراكة استراتيجية لشراء مستحضر دوائي ينتمي إلى عائلة العقاقير المضادة للجلطات.

وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية الشركة المعلنة لتنمية محفظة المنتجات العلاجية من خلال تنفيذ الاستحواذات الجذابة على أهم المستحضرات الدوائية في المجالات العلاجية ذات مقومات النمو الواعدة، والحصص السوقية الكبيرة في أسواق الشركة.

وبحسب البيان، تمثل الصفقة أكبر عملية استحواذ من نوعها في تاريخ الشركة وتعد بمثابة نقلة محورية لشركة راميدا، حيث تتيح الاستفادة من مقومات النمو الهائلة بمجال علاج الجلطات الذي يشهد معدلات نمو قياسية وحقق نمو سنوي مركب بنسبة 67% تقريبا بين عامي 2017 و2020.

وأشارت إلى أنه سوف يتم تنفيذ الصفقة في إطار اتفاقية ترويج ودعاية مشتركة مع الطرف البائع بما يتيح لشركة راميدا الاستفادة من القدرات البيعية والتجارية للطرف البائع وكذلك الدراية الواسعة بالجوانب الفنية للمستحضر الدوائي من أجل مواصلة ترويج وتوزيع منتجات الشركة بنظام الحوافز والعمولات.

وأضافت، أنه يجري العمل حاليا على إتمام الاتفاق بخصوص آليات وأحكام اتفاقية الترويج والدعاية المشتركة.