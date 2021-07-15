أمان تقتنص موافقة الرقابة المالية على تحولها إلى شركة قابضة

رنا ممدوح _ أعلنت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، أن الهيئة العامة للرقابة المالية وافقت على تحول الشكل القانوني لشركة أمان لتكنولوجيا الخدمات المالية غير المصرفية والمدفوعات الإلكترونية – إحدى الشركات التابعة للأولى- بالخروج من مظلة القانون رقم 159 لسنة 1981 والدخول تحت مظلة القانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية.

وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن اسم الشركة امان القابضة لتكنولوجيا الخدمات المالية غير المصرفية والمدفوعات الإلكترونية خاضعة لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا لها.

وأشارت إلى أن الهدف الرئيسي لتحول شركة أمان إلى قابضة هو أن تقوم بزيادة استثماراتها وتوسيع أنشطتها العاملة بمجالات الخدمات المالية غير المصرفية المختلفة، وذلك تماشيا مع قرارات مجلس إدارة شركة راية القابضة للاستثمارات المالية السابقة والخاصة بزيادة رأس مال شركة امان القابضة من 375 مليون جنيه إلى 615 مليون جنيه بزيادة قدرها 240 مليون جنيه وذلك لاستثمار تلك الزيادة في الشركة التابعة لشركة امان.

وأعلنت، أن شركة أمان القابضة تسير حاليا في إجراءات تأسيس شركتين تابعتين لها، الأولى هي شركة أمان للتمويل الاستهلاكي برأسمال قدره 110 مليون جنيه، والثانية هي شركة أمان للتوريق برأسمال قدره 5 مليون جنيه.

وأوضحت أن ذلك يأتي تماشيا مع السياسة العامة للشركة من توسعة أنشطتها المختلفة بمجال الخدمات المالية غير المصرفية والمدفوعات الإلكترونية.