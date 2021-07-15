- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
_ أغلقت الأسهم اليابانية على انخفاض اليوم الخميس، إذ تأثرت المعنويات بالحذر قبل موسم نتائج أعمال الشركات وارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 قبل أسبوع من انطلاق أولمبياد طوكيو.
وانخفض المؤشر نيكي 1.2 بالمئة ليغلق عند 28279.09 نقطة، كما تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا بالنسبة نفسها تقريبا إلى 1939.61 نقطة.
وسجلت طوكيو 1149 إصابة جديدة أمس الأربعاء، وهي أكبر وتيرة منذ منتصف يناير ، على الرغم من حالة الطوارئ الجديدة التي بدأت يوم الاثنين وتستمر حتى 22 أغسطس.
ويشعر الكثيرون بالقلق من أن توافد الرياضيين الأجانب والمسؤولين الأولمبيين قد يؤدي إلى زيادة أخرى في الحالات.
وكان سهم نيكون كورب هو الخاسر الأكبر على نيكي بتراجعه 6.2 بالمئة، في حين واصل سهم هيتاشي خسائره للجلسة الثانية على التوالي، متراجعا 3.5 بالمئة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأسهم اليابانية تهبط وسط حذر قبيل نتائج الأعمال وزيادة حالات كوفيد-19 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.