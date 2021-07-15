الأسهم اليابانية تهبط وسط حذر قبيل نتائج الأعمال وزيادة حالات كوفيد-19

_ أغلقت الأسهم اليابانية على انخفاض اليوم الخميس، إذ تأثرت المعنويات بالحذر قبل موسم نتائج أعمال الشركات وارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 قبل أسبوع من انطلاق أولمبياد طوكيو.

وانخفض المؤشر نيكي 1.2 بالمئة ليغلق عند 28279.09 نقطة، كما تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا بالنسبة نفسها تقريبا إلى 1939.61 نقطة.

وسجلت طوكيو 1149 إصابة جديدة أمس الأربعاء، وهي أكبر وتيرة منذ منتصف يناير ، على الرغم من حالة الطوارئ الجديدة التي بدأت يوم الاثنين وتستمر حتى 22 أغسطس.

ويشعر الكثيرون بالقلق من أن توافد الرياضيين الأجانب والمسؤولين الأولمبيين قد يؤدي إلى زيادة أخرى في الحالات.

وكان سهم نيكون كورب هو الخاسر الأكبر على نيكي بتراجعه 6.2 بالمئة، في حين واصل سهم هيتاشي خسائره للجلسة الثانية على التوالي، متراجعا 3.5 بالمئة.