أموك تحقق 413.3 مليون جنيه أرباح مجمعة خلال العام المالي 2020-2021

رنا ممدوح _ تحولت شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية – أموك، من الخسارة إلى الربحية خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو الماضي، لتحقق صافي ربح بعد الضريبة بقيمة 413.343 مليون جنيه، مقابل 477.023 مليون جنيه خسائر بالعام المناظر.

وحققت الشركة نموا في المبيعات وفقا لقائمة الدخل المجمعة المرسلة للبورصة اليوم، بنسبة 14% لتصل إلى 10.197.200 مليار جنيه بالفترة من بداية يوليو 2020 وحتى نهاية يونيو الماضي، مقابل 8.984.048 مليار جنيه بالفترة المقارنة.

وقفز مجمل الربح خلال نفس الفترة بمقدار 3.46 مرة ليصل إلى 989.368 مليون جنيه مقابل 401.738 مليون جنيه مجمل خسائر عن العام المالي المماثل 2019 -2020.

وعلى صعيد الأعمال المستقلة، تحولت الشركة إلى الربحية لتحقق صافي ربح بعد الضريبة بقيمة 399.503 مليون جنيه خلال العام المالي المنتهي في يونيو الماضي، مقابل 488.281 مليون جنيه خسائر بالفترة المقارنة.

وارتفعت المبيعات خلال نفس الفترة إلى 10.017.879 مليار جنيه مقابل 8.832.7 مليار جنيه بالفترة المقارنة.

وأرجعت الشركة في بيان التطور الإيجابي المحقق في نتائج الأعمال غير الدققة المستقلة والمجمعة للعام 2020 – 2021 إلى عدة عوامل أهمها :

– استمرار التعاون المثمر مع الهيئة المصرية العامة للبترول في تصدير المنتجات وخاصة مازوت الخلط.

– التفعيل المستمر والمتنامي في تحقيق التكامل مع الشركات الشقيقة في قطاع البترول والذي نتج عنه استحداث طرق جديدة كان لها التاثير الإيجابي في خفض تكلفة التغذية.

– استمرار الأسعار المرتفة للمنتجات البترولية.

– زيادة الطلب على منتجات الشركة خاصة من الزيوت والشموع.