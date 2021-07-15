معدل التضخم السنوي في السعودية بنسبة 6.2% خلال شهر يونيو

سي إن بي سي _ ارتفع مؤشر التضخم السنوي لأسعار المستهلكين السنوي في السعودية لشهر يونيو بنسبة 6.2% مقارنة بنسبة 5.7% في شهر مايو. وقالت الهيئة العامة للإحصاء السعودية إن الارتفاع في التضخم يعزى إلى زيادة أسعار النقل بنسبة 22.6% متأثرًا بارتفاع أسعار شراء المركبات بنسبة 10.6%، بالإضافة إلى الزيادة في أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 8.1%.

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