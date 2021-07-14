أزيموت مصر تستهدف إنشاء صندوق استثمار للعملات الأجنبية برأسمال 5 ملايين دولار

إسلام فضل – قال أسامة عبد القادر، مدير عام الشئون المالية والأدارية لشركة أزيموت مصر لإدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية، إنها تستهدف إنشاء صندوق استثمار جديد متخصص في تجميع العملات الأجنبية.

وأضاف عبد القادر، في تصريحات خاصة لبوابة دوت الخليج جورنال، أن رأسمال الصندوق سيكون برأسمال 5 ملايين دولار.

وأشار إلى أن الشركة تقدمت إلى الهيئة العامة للرقابة المالية بأوراق الصندوق، وستستكمل باقي الإجراءات مع الرقابة المالية بعد عيد الأضحي.

وكانت شركة أزيموت مصر لإدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية قد بدأت نهاية شهر مايو الماضي الاكتتاب في وثائق أول صندوق للاستثمار في الأسهم يتم إطلاقه في مصر منذ 8 سنوات.

وتهدف الشركة من إطلاق صندوق الأسهم المحلي “فرص- AZ” أن يصل حجمه خلال الفترة المقبلة إلى 250 مليون جنيه.

ويصل سعر الوثيقة في الاكتتاب إلى 10 جنيهات، ويشترط أن يكتتب العميل لأول مرة بقيمة 1000 جنيه كحد أدنى أي 100 وثيقة، وبعد إغلاق عملية الاكتتاب سيتيح الصندوق شراء وبيع وثائقه.