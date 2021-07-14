ثمار: نسعى لاعتماد برنامج للبيع والشراء وتحويل الأموال عبر الهاتف المحمول

إسلام فضل وإسلام جابر- قال عادل عبد الفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة ثمار القابضة لتداول الأوراق المالية، إنها تسعى للحصول على موافقة هيئة الرقابة المالية لاعتماد برنامج يمكِّن العميل من الشراء والبيع وتحويل الأموال عبر الهاتف المحمول، وذلك من خلال التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة في هذا المجال مثل شركة مباشر.

وأضاف عبدالفتاح، في تصريحات لبوابة دوت الخليج جورنال، أن عميل الشركة في الوقت الحالي يتحكم في عملية البيع والشراء من خلال الشاشات وأجهزة الحاسب الآلي، ومع اعتماد البرنامج الجديد للشركة سيتمكن من تنفيذ تلك العمليات من خلال الهاتف المحمول.

وأكد أن تكلفة استثمارات الشركة فيما يخص عملية التحول الرقمي حوالى 250 ألف جنيه، بدأتها قبل جائحة كورونا، التي سرعت من العملية، “وهو ما لاقى استحسان جميع عملاء الشركة”.

يذكر أن شركة ثمار حققت أرباحا بلغت 2.17 مليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى مارس 2021، مقابل أرباح بلغت 383.36 ألف جنيه في الربع المقارن من 2020.

وأرجعت الشركة نمو الأرباح إلى زيادة إيرادات الشركة بنسبة 104% عن العام السابق نتيجة زيادة معدلات التداول بالبورصة عامة وانخفاض نسبة المصروفات مقارنة بالربع المقارن، وذلك فضلا عن احتواء أزمة كورونا العالمية مقارنة بالعام السابق.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 9.006 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 4.41 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2020.