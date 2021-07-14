المجموعة المتكاملة تفاوض 3 شركات على عقود بقيمة 15 مليون جنيه

إسلام فضل – إسلام جابر _ قالت داليا السواح، العضو المنتدب للمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، إن الشركة تتفاوض علي عقود خلال الفترة الحالية مع 3 شركات بقيمة 15 مليون جنيه.

وأضافت السواح في تصريحات خاصة لجريدة “دوت الخليج” أن الشركات التي سيتم التعاقد معهم هم حسن علام، والسويدي إلكتريك، وأوراسكوم.

وأشارات إلي أن المجموعة المتكاملة وقعت عقود خلال النصف الأول من العام الجاري بقيمة 8 ملايين جنيه.

ونوهت أن الشركة سوف تنتهي من تركيب الأعمال المعدنية للمقر الرئيسي الجديد للبنك المركزي المصري بالعاصمة الإدارية الجديدة بقيمة تتجاوز 8 ملايين جنيه خلال شهر ونصف.

وذكرت أن جائحة فيروس كورونا وما تبعها من إجراءات من الدولة، أخرت توقيع بعض العقود، كما تم سحب عدد من المشروعات التي كانت الشركة قد تفاوضت عليها قبل الجائحة.

وأوضحت أن الشركة عقدت عدة جلسات مع شركة ايليت للاستشارات المالية لوضع خطة عمل مستقبلية تشمل التوسع في حجم أعمالها ودراسة إضافة 4 أنشطة جديدة طبقا لاحتياجات السوق، والتي سيتم الإعلان عنها خلال أغسطس المقبل، مشيرة إلي أنه بعد موافقة المجلس علي تلك الأنشطة وإعداد الدراسات اللازمه، سيتم إخطار هيئة الرقابة المالية للموافقة عليها.

وأضافت السواح، أن نسبة مساهمة البنك الأوروبي في تمويل الدراسات الخاصة بالخطة التوسعية للشركة بلغت 70% من قيمتها البالغة 200 ألف جنيه.

يشار إلي أن المجموعة المتكاملة سجلت صافي خسائر بلغت 697.85 ألف جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية مارس الماضي، مقابل 1.87 مليون جنيه خسائر خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الثلاثة الأشهر الأولى من العام الجاري لتسجل 2.26 مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 710.43 ألف جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.