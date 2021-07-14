المركزي التركي يبقي أسعار الفائدة دون تغيير عند 19%

وكالات _ أبقى البنك المركزي المصري التركي سعر الفائدة دون تغيير عند 19% الأربعاء 14 يوليو،.

وقال إن التضخم قد يشهد تقلبات خلال الصيف بعد أن ارتفع بشكل غير متوقع إلى 17.5%، لكنه لم يقدم أي مؤشر واضح على أن التيسير النقدي المتوقع قد يكون وشيكًا.

وكان آخر تغيير أدخله البنك على أسعار الفائدة في مارس، عندما رفعها المحافظ السابق لتجنب التضخم، والذي يرتفع منذ سبتمبر الماضي متجاوزًا 10% في معظم السنوات الأربع الماضية.

وتراجعت الليرة الضعيفة بالأصل بنحو 14% هذا العام بعد أن لامست أدنى مستوى لها على الإطلاق في يونيو، مما أدى إلى ارتفاع التضخم بسبب الواردات التركية الكبيرة.

وقالت لجنة السياسات بالبنك المركزي إن التقلبات المحتملة في التضخم خلال الصيف بسبب إنهاء إجراءات العزل العام وارتفاع مستويات توقعات التضخم لا تزال تشكل خطرًا على التسعير وآفاق التضخم.