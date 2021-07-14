البورصة تقفز 1.63% ختام التعاملات.. وأحجام التداولات تسجل 1.9 مليار جنيه

رنا ممدوح _ أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي.

وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1.63%، وأغلق عند مستوى 10602 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني ارتفاعا بنسبة 1.56%، وأغلق عند مستوى 56.54 جنيه.

وارتفع كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 2.02% و 1.75% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة 1.893.604 مليار جنيه على 193 شركة من خلال 54.452 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 114 شركة مقابل تراجع 46 بينما لم تتغير أسعار 33.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين العرب وسجلوا صافي بقيمة 61.548 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي بيع بقيمة 64.943 مليون جنيه، مقابل 3.394 مليون جنيه صافي شراء من الأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 17.476 مليون جنيه، بدفع من الأفراد التي حققت صافي بيع بقيمة 19.679 مليون جنيه مقابل 2.203 مليون جنيه صافي شراء من المؤسسات.

واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 79.025 مليون جنيه، بدعم من المؤسسات التي سجلت صافي شراء بقيمة 79.118 مليون جنيه، مقابل 92.782 ألف جنيه صافي بيع من الأفراد.

وسيطر المصريون على نسبة 80.14% من إجمالي تعاملات البورصة، فيما استحوذ الأجانب على 13.66% والعرب على 6.19% بعد استبعاد الصفقات.

وسيطرت المؤسسات على29.15% من تعاملات اليوم مقابل 70.84% من نصيب الأفراد.

الأسهم الأكبر ارتفاعا

الشركة سعر الفتح / جنيه سعر الإغلاق/ جنيه نسبة التغير % زهراء المعادي للاستثمار والتعمير 21 22.32 12.10 دلتا للطباعة والتغليف 28.24 31.06 9.99 المصرية للمنتجعات السياحية 1.767 1.943 9.96 قناة السويس لتوطين التكنولوجيا 40.5 44.41 9.65 جولدن تكس للأصواف 6.48 7.09 9.41

الأسهم الأكثر انخفاضا