العاصمة الإدارية تحذر من شراء الوحدات دون التأكد من التراخيص ومتابعة التنفيذ.. وتشدد: لسنا طرفا بين العميل والشركة

جددت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية تحذيرها للمواطنين من شراء وحدات سكنية أو غير سكنية من شركات داخل العاصمة الإدارية إلا بعد التأكد من حصولها على القرار الوزاري، والرخص البنائية للمباني بأنواعها المختلفة.

وأضافت في بيان على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه يجب التأكد أيضا من بدء المطور في أعمال التتفيذ، طبقا للبرنامج الزمني لكل مشروع، ومتابعة التنفيذ أولا بأول مع توالي سداد الأقساط.

وأوضحت الشركة أن حجز أي وحدة عقارية هو علاقة ثنائية بين المواطن والمطور وليس لشركة العاصمة أي تدخل فيها، مشيرة إلى أن السوق بالعاصمة هو سوق مفتوح للجميع، وأن شركة العاصمة تعمل على متابعة كافة الشركات العاملة به.

ونوهت الشركة إلى أن الشركات الأخرى التي تقع مقراتها داخل نفس الفندق الذي تتخذه شركة العاصمة مقرأ لها، ليس لهم أي علاقة بشركة العاصمة، وبيع الوحدات يكون على مسؤوليتهم الخاصة.