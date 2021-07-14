جيروم باول: الفيدرالي الأمريكي لا يزال بعيدا عن تغيير سياسته النقدية

وكالات _ قال رئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، أن الاقتصاد بحاجة إلى المزيد من التحسن قبل أن يغير البنك المركزي المصري سياسته النقدية شديدة السهولة.

وفي تصريحات معدة للجنة الخدمات المالية بمجلس النواب، أشار رئيس البنك المركزي المصري إلى التحسينات لكنه قال إن سوق العمل على وجه الخصوص لا يزال أقل بكثير مما كان عليه قبل انتشار جائحة كورونا.

وأشار باول إلى أن معيار الفيدرالي المتمثل في “مزيد من التقدم الكبير” نحو التوظيف الكامل واستقرار الأسعار لا يزال “بعيد المنال”. لقد لاحظ أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي يتحدثون على الأقل عن تقليل وتيرة شراء الأصول.

وفيما يتعلق بالتضخم ، قال باول إنه “زاد بشكل ملحوظ ومن المرجح أن يظل مرتفعًا في الأشهر المقبلة قبل أن يتراجع”. لكنه تمسك باعتقاده الذي كثيرا ما يعلن أن الزيادة الحالية مؤقتة وسيتم تعويضها مع عودة الظروف إلى طبيعتها.

وكانت الأسواق تراقب اتصالات بنك الاحتياطي الفيدرالي بحثًا عن مؤشرات حول متى سيبدأ الفدرالي في تخفيض حده الأدنى البالغ 120 مليار دولار شهريًا في مشتريات السندات لأنه يبقي أسعار الفائدة ثابتة بالقرب من الصفر.