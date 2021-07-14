مؤسسة التجاري الدولي تساهم بمبلغ 30 مليون جنيه لمستشفى سرطان الأطفال 57357

قدمت مؤسسة البنك التجاري الدولي – مصر “CIB”، تبرعًا بقيمة 30 مليون جنيه لصالح مستشفى “سرطان الأطفال 57357″، بغرض المساهمة في مصاريف التشغيل السنوية الخاصة لعلاج حوالي 7114 طفل بفرعي المستشفى بالقاهرة وطنطا.

شهد توقيع البروتوكول حضور كلاً من المهندس شريف السعيد، مدير مؤسسة البنك التجارى الدولى ودينا أحمد، ولوجين حسين، وإيريني صفوت، مخططي برامج “التجاري الدولي”.

وعلى الجانب الآخر حضر المهندس لطفي البدراوي، الأمين العام لمؤسسة المستشفى، أحمد الفندي، المدير التنفيذي للمستشفى، بالإضافة إلى مجموعة من قيادات مستشفى “57357” شملت عماد حمدي ، مدير إدارة تنمية الموارد المالية وشريف حسين رئيس قطاع البنوك ونائب المدير التنفيذي للجمعية وحسن أسامة رئيس وحدة قطاع البنوك.

شملت قيمة التبرع تكلفة علاج أطفال مرضى السرطان بالغرف العلاجية ووحدة العلاج اليومي والعيادات الخارجية والطوارئ في المستشفي بفرعيها بالقاهره وطنطا، بما في ذلك العلاج الكميائي والإشعاعي، بالإضافة إلى ما يحتاجه المرضى من التحاليل والأشعة والأدوية والمستلزمات الطبية المناسبة.

وتعتبر مؤسسة البنك التجاري الدولي من أهم شركاء النجاح لمستشفى “57357”، حيث تنوعت اشكال التعاون بينهما، لتشمل إنشاء معمل الباثولوجي الرقمي الآلي، بالإضاغة إلى تجديد وإحلال وتطوير مضخات المحاليل والسرنجات، وأجهزة التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني (PET-CT)، بخلاف المساهمة في المصروفات التشغلية للمستشفى، وشراء أجهزة الرنين المغناطيسي (MRI)، وشاشات متابعة مرضي والوحدات المركزية.

هذا بالإضافة إلى البنك في العديد من المشاريع الأخرى بالمستشفى، حيث يساهم البنك في تشجيع العمل التطوعي، حيث يشترك موظفي “التجاري الدولي” كل عام، مع فريق مؤسسة البنك والعاملين بـمستشفى “57357” لنشر أجواء شهر رمضان، من خلال قيامهم بتزيين أرجاء المستشفى لإضفاء بهجة الشهر الفضيل على المرضى وأسرهم.

وفي هذا السياق، قال شريف السعيد، أن تلك الخطوة تؤكد على حرص البنك ليكون له دور فعّال في المجتمع، من خلال المساهمة في المُبادرات والبرامج ذات الأثر الملموس في التنمية المستدامة.

وأشار إلى إدراك مؤسسة التجاري الدولي بأهمية العمل على توطين أهداف التنمية المستدامة العالمية “SDGs” على المدى الطويل، خاصًة ما يتماشى مع الهدف السابع عشر المعني بـ “عقد الشراكات لتحقيق الأهداف”، بالإضافة إلى سعي البنك لتحقيق هدف “الصحة الجيدة والرفاه” المعني بضمان جودة الخدمات الصحية المُقدمة للمواطنين في إطار رؤية مصر 2030.

وأوضح “السعيد” أهمية الدور الذي يقوم به القطاع المصرفي بإعتباره داعم رئيسي للمجتمع، مؤكدًا أن استراتيجية “التجاري الدولي” تسعى دائمًا إلى تطوير وتحسين مستوى المعيشة للفئات المستهدفة مع التركيز على قطاع صحة الأطفال، والتي تُعتبر من أكثر القطاعات إحتياجًا.

وأضاف أن مؤسسة التجاري الدولي تهتم بدعم وتطوير الخدمات الطبية المتميزة، وذلك من أجل تحسين أوضاع المجتمع المصري والارتقاء بخدمات الرعاية الطبية في مجال صحة الأطفال، والتي خصص لها البنك 1.5% من أرباحه سنويًا لخدمة الأطفال من عمر يوم وحتي 18 عامًا.