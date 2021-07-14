النيابة الإدارية تعلن التبرع بمبلغ 3 ملايين جنيه لمبادرة حياة كريمة

محمد فرج _ وافق المجلس الأعلى للنيابة الإدارية برئاسة المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم، على توجيه مبلغ ثلاثة ملايين جنيه لصالح صندوق تحيا مصر، تخصص للمبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وذكر المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة أنه سبق للنيابة المساهمة بمبلغ ثلاثة ملايين جنية لصالح المبادرة بصندوق تحيا مصر، ليصبح إجمالي المساهمة المقدمة من النيابة الإدارية للمبادرة، مبلغ 6 ملايين جنيه مصري.

وأشار سمير إلى أن ذلك يأتي دعمًا لمبادرة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وإيمانًا من النيابة الإدارية بالأهمية البالغة التي ستحققها تلك المبادرة الهادفة إلى تحقيق نقلة حضارية ونوعية وتخفيف عن كاهل المواطن المصري بالتجمعات الأكثر احتياجا في الريف والمناطق العشوائية والتي من شأنها المساهمة في ضمان حياة كريمة لهم، كذلك إبرازاً لتضافر كل جهود الدولة ومؤسساتها وإرساء قيم المسؤولية المشتركة تحت قيادة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.