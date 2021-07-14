مال وأعمال

الجوهرة للتصدير تتخارج من الشمس بيراميدز للفنادق

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رنا ممدوح _ تخارجت شركة الجوهرة للتصدير والتجارة العامة من شركة الشمس بيراميدز للفنادق والمنشآت السياحية ببيع كامل حصتها البالغ نسبتها 5.27%.

وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن الجوهرة للتصدير قامت ببيع 2.589 مليون سهم من أسهم الشمس بيراميدز للفنادق مقابل 6.603 مليون دولار.

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وبلغ متوسط سعر البيع 2.55 دولار للسهم الواحد، وقامت شركة كايرو كابيتال سيكيورتيز لتداول الأوراق المالية بدور منفذ الصفقة.

وسجلت نسبة المجموعات المرتبطة بالمساهم 87.78%.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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