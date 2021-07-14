أرباح بنك أوف أمريكا تقفز 173% بعد تحرير احتياطيات

_ أعلن بنك أوف أمريكا اليوم الأربعاء، أن أرباح الربع الثاني قفزت 173 بالمئة بعدما أفرج عن احتياطيات جنبها العام الماضي في ذروة الجائحة ولكن الإيرادات ظلت ضعيفة كما أشار البنك لارتفاع الإنفاق.

وارتفع صافي ربح البنك العائد للمساهمين العاديين إلى 8.96 مليار دولار أي 1.03 دولار للسهم من 3.28 مليار أو 37 سنتا للسهم.

وأفرج بنك أوف أمريكا ثاني أكبر بنك في الولايات المتحدة من حيث الأصول، عن 2.2 مليار دولار احتياطيات خلال الربع مما يشير لتحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد ولكنها أقل من احتياطيات 2.7 مليار دولار جنبها البنك في الربع السابق.

وبصفة عامة انخفضت الإيرادات، بعد استبعاد تكلفة الفائدة، أربعة بالمئة إلى 21.5 مليار دولار.