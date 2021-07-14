مجلس الوزراء يوافق على التعريفة المقترحة لبيع الكهرباء لمحطات شحن السيارات الكهربائية

وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي اليوم، على التعريفة المقترحة لبيع الكهرباء لمحطات شحن السيارات الكهربائية، وكذا تعريفة البيع لشحن السيارات الكهربائية.

يأتي ذلك ضمن إطار ملامح استراتيجية توطين صناعة السيارات الكهربائية والسيارات الهجين في مصر مع التأكيد على تقرير حافز أخضر لمن يمتلك سيارات كهربائية، لدعم وتشجيع التوجه نحو استخدام السيارات صديقة البيئة.

ونوه المجلس، أنه سيتم مراجعة السعر سنوياً بناء على التطبيق العملي والبيانات المالية التي يتم توفيرها.