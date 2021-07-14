مال وأعمال

المركزي يعلن إجازة عيد الأضحى بالبنوك من الاثنين إلى الخميس

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

CairoBank

إسلام فضل _ أعلن البنك المركزي المصري المصري ، منح البنوك العاملة في السوق المصرية إجازة عيد الأضحى الرسمية بدءًا من الاثنين المقبل.

وأضاف المركزي في بيان صادر اليوم الأربعاء، أنه سيتم تعطيل العمل بجميع البنوك المصرية بداية من يوم الاثنين الموافق 19 يوليو الجاري وحتى يوم الخميس الموافق 22 يوليو 2021 ، وذلك بمناسبة وقفة عرفات وعيد الأضحى.

Wafa_LIE_728x90

وذكر أن البنوك المصرية ستستأنف عملها يوم الأحد الموافق 25 يوليو الجاري، عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المركزي يعلن إجازة عيد الأضحى بالبنوك من الاثنين إلى الخميس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا