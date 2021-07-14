وكالات _ قررت سلطة دبي للخدمات المالية تغريم المدير المالي السابق لمجموعة أبراج، أشيش ديف، بمبلغ 1.7 مليون دولار، وتقييده من ممارسة أي نشاط يتعلق بتقديم الخدمات المالية. ونوهت أن ذلك يأتي على خلفية مخالفات تتعلق بقيام شركة “أبراج لإدارة الاستثمار المحدودة” بانتهاك تشريعات مركز دبي المالي العالمي وقواعد سلطة دبي للخدمات المالية. وقد شغل “ديف” منصب المدير المالي لمجموعة أبراج بين عامي 2008 و2013، ثم مرة أخرى بين عامي 2017 و2018.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سلطة دبي للخدمات المالية تغرم المدير المالي السابق لمجموعة أبراج 1.7 مليون دولار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.