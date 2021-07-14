فيزيتا تعزز تواجدها في قطاع الابتكار الرقمي بإطلاق حل جديد من فئة SaaS

أعلنت شركة فيزيتا، منصة الرعاية الصحية الرقمية، عن إطلاق حل جديد موجه إلى مؤسسات الرعاية الصحية من نوع SaaS، لتمكين مقدمي الرعاية الصحية في جميع الدول التي تعمل بها الشركة بتقنية لا نظير لها.

وأضافت الشركة في بيان صادر اليوم الأربعاء، أنه تم إطلاق حل SaaS بدعم من صندوق TEAMFund، وهي شركة رأس مال جريء مقرها الولايات المتحدة، تسعى إلى تعزيز التحول الرقمي وإتاحة خدمات الرعاية الصحية في الأسواق الناشئة.

ويساهم حل SaaS الجديد الذي تقدمه شركة فيزيتا تحت عنوان”Vezeeta-in-a-Box” في تمكين مؤسسات الرعاية الصحية، من خلال تعزيز تجارب الرعاية الصحية لمرضاهم إلكترونيًا.

وذكرت أنه بذلك الشكل يمكن الآن للمستشفيات والعيادات أن تدمج أنظمتها من خلال حل SaaS المقدم من فيزيتا، تحت علامتهم التجارية الخاصة، لتسهيل وتحسين تجربة الرعاية الصحية للمرضى. يشمل الحل الجديد إمكانية الحجز الفوري عبر الإنترنت للاستشارات الطبية داخل العيادات أو متابعات ما بعد الاستشارات عبر الهاتف، وحجز مواعيد المختبرات والفحوصات والأشعة والعمليات الجراحية، فضلًا عن شراء الأدوية الموصوفة وتوصيلها للمنازل.

وفي هذا السياق، قال محمد الموجي رئيس تطوير المنتجات بشركة فيزيتا، ” تخطى التزام فيزيتا، بالتمكين، حدود المستهلك ليشمل أيضا تمكين مؤسسات الرعاية الصحية، عن طريق تزويد مرضاها بتلك الخدمات المميزة التي تقدمها فيزيتا، تحت علاماتهم التجارية الخاصة”.

وأضاف أن “حل SaaS من فيزيتا أحدث تغيرًا هائلًا في منظومة حجز مواعيد الأطباء، وأضفى الطابع الرقمي عليها، كما أحدث تحولًا هائلًا في قطاع الصيدليات أيضًا .

وأشار إلي أنه في الوقت الحالي، بعد فترة انتشار وباء كوفيد-19، أصبح تبني التحول الرقمي في مجال الرعاية الصحية أمرًا ملحًا. يأتي الحل الذي تقدمه فيزيتا لزيادة إمكانية حصول المرضى على الرعاية الجيدة، من خلال تمكين كيانات الرعاية الصحية من خدمة المرضى بأحدث الأدوات الرقمية المتطورة.”

من جانبه، قال نانا فريمبونج نائب رئيس الشركة في أفريقيا، والمسئول عن الإشراف على أنشطة SaaS الموجهة للشركات في جميع الدول التي تعمل بها الشركة، “إن فريق فيزيتا قد عمل على مدار الساعة لتطوير وإطلاق حل SaaS الموجه للشركات، والذي يقدم مزايا كثيرة، خاصة للكيانات التي تطمح إلى خفض الوقت اللازم لوصول منتجاتهم إلى الأسواق، والحد من التكاليف والاستثمارات المتعلقة بتطوير وصيانة القدرات التقنية.”

وكانت فيزيتا قد أطلقت حل SaaS للصيدليات للمرة الأولى في مصر في فبراير عام 2021 الذي خدم ما يزيد عن مليون مريض حتى الآن.

وخدمت فيزيتا حتى الآن أكثر من 10 ملايين مريض في 55 مدينة ، أي أكثر من ضعف نموها على أساس سنوي.