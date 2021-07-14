مال وأعمال

البنك المصري الخليجي يعين شريف فاروق عضوا بمجلس الإدارة رهنا بموافقة الوزراء والمركزي

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رنا ممدوح _ قرر مجلس إدارة البنك المصري الخليجي في جلسته المنعقدة أمس، تعيين شريف محمد فاروق عضوا بمجلس الإدارة.

وأوضح البنك في بيان للبورصة اليوم، أن هذا القرار مرهون بموافقة رئاسة مجلس الوزراء والبنك المركزي المصري.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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