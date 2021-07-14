عاجل..الشرقية للدخان تعتمد لائحة الأسعار الجديدة لمنتجاتها الرئيسية وتبدأ التطبيق من اليوم

رنا ممدوح _ اعتمد مجلس إدارة شركة الشرقية للدخان – إيسترن كومباني– في جلسته المنعقدة أمس لائحة الأسعار الجديدة الخاصة بسعر البيع للمستهلك من أصناف الشركة الرئيسية. وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أنه يتم تطبيق الأسعار الجديدة اعتبارا من اليوم الأربعاء 14 يوليو وفقا لأحكام قانون ضريبة القيمة المضافة وتعديلاته وقانون نظام التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018.

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