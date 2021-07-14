بلتون توافق على زيادة رأس المال المصدر بقيمة 35.7 مليون جنيه

رنا ممدوح _ وافق مجلس إدارة شركة بلتون المالية القابضة في جلسته المنعقدة أمس، على الاقتراح الخاص بزيادة رأس مال الشركة المصدر من مبلغ 891.305 مليون جنيه إلى 926.957 مليون جنيه.

وأفادت الشركة في بيان للبوصة اليوم، أن الزيادة البالغ قيمتها 35.652 مليون جنيه موزعة على عدد 17.826 مليون سهم بقيمة أسمية 2 جنيه للسهم الواحد.

وأشارت إلى أن تلك الزيادة تخصص لنظام تحفيز وإثابة العاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين الخاص بالشركة والمعتمد من هيئة الرقابة المالية بتاريخ 5 يوليو الجاري، وذلك تمويلا ذاتيا من موارد الشركة.

وتضمنت قرارات المجلس الموافقة على تخصيص عدد 6.773 مليون سهم بما يمثل 38% من الأسهم التي تم تخصيصها لنظام الإثابة والتحفيز إلى موظفي الشركة التي تم اختيارهم من قبل لجنة الإشراف على نظام الإثابة والتحفيز وفقا لمدى تميزهم في أداء أعمالهم وتقيمهم السنوي فور نقل الأسهم إلى نظام الإثابة والتحفيز.