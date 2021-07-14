البنك الأهلي يتيح خدمة التحويل اللحظي إلى البطاقات المدفوعة مقدما من خلال الصارف الآلي

أطلق البنك الأهلي المصري خدمة جديدة لعملائه تتيح التحويل اللحظي إلى البطاقات المدفوعة مقدما من خلال ماكينات الصارف الآلى الخاصة بالبنك.

وصرح هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن تلك الخدمة تأتي في إطار استراتيجية البنك التي تستهدف التطوير والتحديث المستمر لخدماته من خلال تطبيق أحدث التقنيات لتقديم باقة مبتكرة من الخدمات المصرفية الإلكترونية التي تُساهم في إحداث تغيير جذري للنمط التقليدي للمعاملات المصرفية اليومية.

وأشار عكاشة أن تلك الاستراتيجية تؤكد على مبدأ أن ” العميل هو المحور الرئيسي لاهتمامات البنك “، مؤكدا على سعي البنك الدائم إلى تطوير منتجاته الرقمية وقنواته المصرفية البديلة سعيا لتعزيز التحول الرقمي، لمواكبة التطورات العالمية فى مجال تقديم الخدمات المصرفية واجتذاب مزيد من الفئات غير المتعاملة مع الجهاز المصرفى وأهمها فئة الشباب والتى تستخدم التكنولوجيا في تسيير أمور حياتها تدعيما للشمول المالي وتوفير أحدث الخدمات للمواطنين بأسلوب بسيط وميسر مستفيدا بذلك من امكاناته الفنية والتكنولوجية والبشرية المتميزة.

ولفت أن العميل لن يحتاج إلى زيارة أي من مقار فروع البنك لإتمام تلك التحويلات بما يخفف المشقة ويقلل بشكل كبير الضغط على الفروع وهو ما تدعمه شبكة ماكينات الصارف الالي الممتدة الخاصة بالبنك و التي تزيد عن خمسة الاف ماكينة .

وأكدت داليا الباز نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن الخدمة تستهدف بشكل كبير تقليل تداول النقدية ودعم التوجه العام للدولة نحو مجتمع أقل اعتماداً على النقد من خلال استبدال المعاملات النقدية بالحلول الإلكترونية التي يتم تقديمها للعملاء.

وأشارت إلى أن استراتيجية البنك الأهلي نحو التحول الرقمي تأتي تماشيا مع دور البنك في رفع الوعي لدى عملائه بأهمية هذا التحول وجدوي التعامل بالوسائل الرقمية والإلكترونية في كافة تعاملاتهم المصرفية، والذي بدوره سوف ينعكس إيجابا على الاتجاه الداعم لتقديم الخدمات المصرفية للعملاء من خلال القنوات البديلة عن تقديم ذات الخدمات من خلال الفروع التقليدية.

وأكدت على أن ما يقدمه البنك من تطوير لخدماته يأتي في ظل المتابعة الدائمة ودراسة المتغيرات التي تحدث بالسوق المصرفية وحرصه الدائم على مراجعة وإعادة تقييم الخدمات المقدمة من خلال ماكينات الصارف الألى لتحقيق أقصى استفادة منها وليتم تفعيل خاصية تغذية البطاقات المدفوعة مقدما من خلال خدمة الاهلي نت خلال الشهور القادمة.

ومن جانبه أشار كريم سوس الرئيس التنفيذي لمجموعة التجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلي المصري، إلى أن خدمة التحويل اللحظي إلى البطاقات المدفوعة مقدما من خلال الصارف الآلي ستتيح التحويل من حساب العميل باستخدام بطاقة الخصم المباشر أو البطاقة المدفوعة مقدما إلى بطاقة أخرى مدفوعة مقدما مصدرة من البنك الأهلي وذلك كمرحلة أولى، باستخدام رقم البطاقة المدفوعة مقدما والمراد التحويل إليها.

ولفت أنه سيتم خلال المراحل التالية إضافة أنواع جديدة من البطاقات المصرفية، مؤكدا على أن عملية التحويل تتم في ذات اللحظة وعلى مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع لإجراء عملية التحويل أو الإيداع بالبطاقة المدفوعة مقدما بدلا من التنفيذ من خلال الفروع.