مال وأعمال

مؤشر التضخم في بريطانيا يقفز إلى 2.5% خلال يونيو

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– أظهرت بيانات رسمية اليوم الأربعاء، أن معدل التضخم في بريطانيا ارتفع أكثر فوق المعدل الذي يستهدفه بنك إنجلترا في يونيو ليبلغ 2.5 بالمئة مقابل 2.1 بالمئة في مايو.

وتوقع اقتصاديون في استطلاع أجرته أن يبلغ مؤشر أسعار المستهلكين 2.2 بالمئة في 13 شهرا حتى يونيو.

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وقال البنك إن معدل التضخم سيتجاوز ثلاثة بالمئة مع إنهاء بريطانيا إجراءات العزل العام ولكنه يعتقد أيضا أن هذا الارتفاع مؤقت ولا يستدعي خفض برامج التحفيز الضخمة للاقتصاد البريطاني.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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