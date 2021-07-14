- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
– أظهرت بيانات رسمية اليوم الأربعاء، أن معدل التضخم في بريطانيا ارتفع أكثر فوق المعدل الذي يستهدفه بنك إنجلترا في يونيو ليبلغ 2.5 بالمئة مقابل 2.1 بالمئة في مايو.
وتوقع اقتصاديون في استطلاع أجرته أن يبلغ مؤشر أسعار المستهلكين 2.2 بالمئة في 13 شهرا حتى يونيو.
وقال البنك إن معدل التضخم سيتجاوز ثلاثة بالمئة مع إنهاء بريطانيا إجراءات العزل العام ولكنه يعتقد أيضا أن هذا الارتفاع مؤقت ولا يستدعي خفض برامج التحفيز الضخمة للاقتصاد البريطاني.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مؤشر التضخم في بريطانيا يقفز إلى 2.5% خلال يونيو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.