انتخابات البورصة.. إيهاب السعيد يستهدف دعم الدولة وزيادة عدد الشركات المقيدة

رنا ممدوح – قال إيهاب السعيد، العضو المنتدب للإشراف على الفروع بشركة اصول لتداول الأوراق المالية، وأحد المرشحين على مقعد شركات السمسرة بانتخابات مجلس إدارة البورصة للدورة الجديدة 2021- 2025، إنه يهدف في حال تجديد الثقة فيه إلى إيجاد مزيد من التواصل مع الدولة لتكون سوق المال ضمن الأولويات الراهنة.

وأوضح السعيد، في تصريحات لبوابة دوت الخليج جورنال، أن صلاحيات مجلس إدارة البورصة سواء كان السابق أو القادم غير منوط لها إدخال تعديلات تشريعة يحتاجها المستثمرون لتيسير أعمالهم، ولكن هناك متحدث عن سوق المال داخل الجهات التشريعية المختلفة من المقرر أن يعقد اجتماعات بصورة دورية للوقوف على أبرز التحديات وآليات التطوير لتنشيط سوق المال.

وأضاف أن ذلك سيكون من خلال إيجاد وسيلة تواصل مع المتعاملين داخل البورصة سواء على صعيد الشركات المقيدة أو بالنسبة لفئات المستثمرين المتعاملين داخل السوق، مؤكدا أن التواصل المستمر يزيد من ثقتهم في السوق المصرية.

ولفت العضو المنتدب للإشراف على الفرع بشركة أصول إلى أن برنامجه الانتخابي يتضمن تعديل بعض الأدوار، موضحا أن إدارة البورصة ومجلس إدارتها لديه محورين أساسين للعمل عليهم، أولهما: التعريف بالقطاع وآليات الاستثمارات داخله، والثاني: الرقابة على السوق لمنع التلاعب والممارسات الاحتكارية.

وأكد السعيد أن غياب دور الشركات عن الترويج للطرح في البورصة السبب وراء إنشاء إدارة متخصصة للتعريف من خلال الحوار المباشر مع الأطراف المستهدفة بمزايا قيد جزء من الأسهم، مشيرا إلى أنه يعتزم مواصلة تلك الحملات لرفع عدد الشركات المقيدة.

ولفت إلى أن مجلس إدارة البورصة المصرية يجب أن تكون لديه مهمة محددة حسب صلاحياته الحالية، وهو دعم الدولة لسوق المال، لتبدأ إجراءات التنشيط المطلوبة بالدخول إلى حيز التنفيذ سواء بإجراء تعديل تشريعي أو وضع محفزات للبورصة.