انتخابات البورصة.. رانيا يعقوب: الأولوية لملف الضرائب في الفترة القادمة

رنا ممدوح – قالت رانيا يعقوب، رئيس مجلس إدارة شركة ثري واي لتداول الأوراق المالية، وأحد المرشحين عن شركات السمسرة بانتخابات مجلس إدارة البورصة المصرية للدورة الجديدة 2021- 2025، إن إعادة فتح ملف الضرائب وخاصة ضريبة الدمغة وضريبة الرأسمالية لها أولوية على أجندة برنامجها الانتخابي خلال الفترة القادمة.

وأوضحت يعقوب، في تصريحات لبوابة دوت الخليج جورنال، أن استراتيجيتها الأساسية للمرحلة القادمة تستهدف العمل على العودة بالبورصة المصرية إلى عهدها كمرآة معبرة عن الاقتصاد، مؤكدة على أن سوق المال وظيفتها دعم الاقتصاد والقطاعات المغذية له.

وتسعى رئيس مجلس إدارة شركة ثري واي لتداول الأوراق المالية خلال الفترة المقبلة إلى إطلاق جولات مع خبراء متخصصين بسوق المال، بدعم من البورصة المصرية؛ لاستهداف أكبر شريحة من المجتمع المصري لبث وزيادة الوعي والثقافة الاستثمارية لديه.

وتعتزم يعقوب خلال الفترة المقبلة التواصل مع الأطراف المنوط بهم التحدث بالنيابة عن سوق المال في مجلسي النوب والشيوخ للوقوف على أهم بنود تشريعية تعطل متطلبات المستثمرين الراغبين بالدخول إلى السوق المحلية.

وقالت يعقوب إنها تستهدف من خلال ذلك التواصل أيضا فتح مطلب تعديل قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 نظرا لأن لديه بنودا أصبحت لا تواكب تطورات الفترة الراهنة والتي شهدت تحديات غير مسبوقة وتطور كبير على صعيد باقي الأسواق الناشئة يجب اللحاق به.

وعلى صعيد شركات السمسرة، اقترحت لتقليل الممارسات الاحتكارية التي شهدها القطاع بالفترة الأخيرة تفعيل دور شركة تكنولوجيا المعلومات لتقديم خطوط الربط وشاشات المعلومات، متوقعا أن يؤثر ذلك إيجابا على مساهمين شركات مصر للمقاصة.

وتجري البورصة غدا الأربعاء انتخابات الدورة الجديدة 2021 – 2025 على مقاعد مجلس إدارتها الخمس، ثلاثة منهم لشركات السمسرة والعاملة في الأوراق المالية وواحد للشركات المقيدة وآخر ممثلا عن الشركات الصغيرة والمتوسطة (بورصة النيل).

وينفرد هاشم السيد نائب رئيس مجلس إدارة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير بمقعد الشركات المقيدة ويتنافس مرشحين اثنين على مقعد سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.