مال وأعمال

الاسترليني يهبط مع صعود الدولار عقب بيانات التضخم الأمريكي

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وكالات – هبط الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي اليوم الثلاثاء بعد أن دفعت بيانات تظهر أعلى معدل للتضخم في الولايات المتحدة في 13 عاما العملة الخضراء إلى أعلى مستوى في ستة أيام.

وقالت وزارة العمل الأمريكية إن المؤشر العام لأسعار المستهلكين زاد 0.9% الشهر الماضي، وهي أكبر زيادة منذ يونيو 2008، بينما قفز المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين 4.5% على أساس سنوي، وهو أكبر ارتفاع منذ نوفمبر 1991.

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ودفعت تلك البيانات الأسواق لتقديم توقعاتها لموعد زيادة أسعار الفائدة الأميركية وهو ما أثر سلبا على عملات اخرى من بينها الاسترليني.

وعند الساعة 1500 بتوقيت جرينتش، كانت العملة البريطانية منخفضة 0.30% عند 1.3840 دولار بعد أن هبطت في وقت سابق من الجلسة إلى 1.3799 دولار.

واستقر الاسترليني أمام العملة الأوروبية عند 85.39 بنس لليورو.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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