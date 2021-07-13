مشكلة جديدة بهيكل طائرة 787 تدفع بوينج لخفض إنتاجها

قالت بوينج الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إنها ستخفض معدل إنتاج الطائرة 787 بينما تعمل على إصلاح عيب جديد في هيكلها بحسب وكالة “”.

ولم تكشف الشركة الأمريكية لصناعة معدات الطيران والفضاء عن معدل جديد لبرنامج إنتاج 787، لكنها قالت إنه سيتحول مؤقتا إلى أقل من المعدل الحالي البالغ خمس طائرات شهريا.

وهبطت أسهم بوينج 3.5% في التعاملات الصباحية ببورصة وول ستريت.

وقالت الشركة إنها سلمت منذ بداية العام حتى الآن 156 طائرة من جميع الأنواع مقارنة مع 157 طائرة للعام 2020 بكامله.

وسلمت بوينج أكثر من 45 طائرة إلى العملاء في يونيو/حزيران، وهو أعلى إجمالي شهري منذ مارس 2019.

وقالت الشركة “سنواصل أخذ الوقت اللازم لضمان أن تفي طائرات بوينغ بأعلى الجودة قبل التسليم.”