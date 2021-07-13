مليون جنيه استثمارات راية وآوبنر في الشركات المشاركة بالمسرعة FutureTECH

دوت الخليج – أعلنت شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات RCX، إحدى شركات راية القابضة، عن إطلاقها مسرعة الأعمال “Raya FutureTECH” بالتعاون مع شركة رأس المال المغامر “أوبنر”.

يتم التركيز في هذه المسرعة على الشركات الناشئة التي تقدم حلولا تكنولوجية متقدمة وتقنيات حديثة قائمة على أفكار تدعم الابتكار والتطوير في مجال تجربة العملاء في مختلف الصناعات.

وتحصل الشركات الناشئة المشاركة على تمويل محتمل يصل إلى مليون جنيه مصري لكل شركة (مجتمعة) عن طريق الاستثمار المباشر من “راية” و”آوبنر”.

وتشترط طلبات التقديم للمشاركة في هذه المسرعة، والتي فتح التقديم فيها على الموقع www.rayafuturetech.com حتى 31 يوليو الجاري، أن تكون الشركات التكنولوجية الناشئة ممن لديهم “منتج الحد الأدنى” أو ما يعرف بالـ MVP، وهو ما يضمن معرفة هذه الشركات المبدئية بالأسواق وحاجاتها ووعيهم بمشكلة تعالجها الحلول التي يطورونها.

كما تمكن المسرعة رواد الأعمال المشاركين من التحقق من إمكانية تنفيذ حلولهم وخدماتهم ومدى نجاح منتجاتهم في الأسواق وموائمة هذه الحلول أيضا مع الابتكار في شركة “راية” هذا بالإضافة إلى فرصة الاطلاع على منظومة البحث والبيانات الخاصة بـ”راية” وإمكانات وخبرة واستشارات “بناء الشركات” التي تقدمها “آوبنر” كشريكا لهذه المسرعة.

وتتيح المسرعة دعم التكنولوجيا وعدد من الورش على تصميم خطط النمو والتطور والتدريبات الفردية لمؤسسي الشركات الناشئة تقدمها “آوبنر” من خلال فريقها المتخصص.

كما تخصص “راية لخدمات مراكز الاتصالات” فريق للعمل على برامج المسرعة بما يتيح المزيد من التعاون والتنسيق بين أصحاب الخبرات في “راية” والمؤسسين.

من جانبه، قال أحمد رفقي، الرئيس التنفيذي لشركة راية لخدمات مراكز الاتصالات، إن مسرعة الأعمال الجديدة تنطلق بالتوازي مع رؤية راية التي تتجه نحو تشجيع وتمكين المزيد من التحول الرقمي.

وأضاف رفقي: “بدأنا من التطوير الشامل لعملياتنا الداخلية وزيادة حصة التكنولوجيا منها وتفعيل مزيد من التقنيات لتحديث إمكانات وخدمات مراكز الاتصالات، والآن نستكمل هذه المسيرة بإطلاق مسرعة الأعمال التي تمكن دعم سوق الشركات التكنولوجية الناشئة وتحفز الابتكار بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين شركات القطاع التكنولوجي مثل “راية” والسوق الناشئة.

وأشار إلى أن التعاون مع “أوبنر” يساهم في تحقيق أهداف المسرعة من خلال تصميم أفضل معايير الاختيار للشركات والأفكار المشاركة وتوفير برامج محكمة لدعم المؤسسين المستقبليين.

وصرح محمد نذير، رئيس قسم الاستثمار في الشركات الناشئة براية القابضة: “يهدف البرنامج إلى تمكين إنشاء منصة انطلاق للشركات التقنية الناشئة في المرحلة المبكرة في السوق المصرية بالإضافة إلى تمكين مؤسسي ورواد الأعمال من تنمية أعمالهم ودعمها اعتمادا على خبرات شركاء هذه المسرعة في مجالات تجربة العملاء التي تمثلها “راية” وبناء الشركات التي تقدمها “آوبنر”.

وقال أحمد الشريف، المدير التنفيذي لشركة “أوبنر”: “سعداء بالتعاون مع شركة “راية لخدمات مراكز الاتصالات” لإطلاق البرامج الطموحة لهذه المسرعة الجديدة ونأمل أن تساهم في دعم نماذج لشركات ذات أفكار مبتكرة وجديدة في قطاع التكنولوجيا ودعم المؤسسين المستقبليين لتطوير أفكارهم وتمكينهم من النجاح وتفعيل دورهم في قطاع التكنولوجيا”.

ولفت الشريف إلى أن هذا التعاون يأتي في ضوء تركيز “أوبنر” على دعم كبرى الشركات والمؤسسات ذات التاريخ والخبرة لتحديد نماذج الأعمال الجديدة وفرص الاستثمار والتعاون مع شركات القطاع الناشئ من خلال برنامج Innovation، الذي يقوم على فلسفة الجمع بين خبرة وإمكانيات الشركات والمؤسسات وتخصص “أوبنر” في بناء الشركات على المستويين الاستثماري والفني وذلك لإنشاء والاستثمار المشترك في الشركات الناشئة، وتمكين استمرار إطلاق المزيد من الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا