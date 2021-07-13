محمد فريد: أسواق المال لاعب رئيسي في تعبئة المدخرات وتوجيهها لاستثمارات تنموية

رنا ممدوح – شارك الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، في فعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة المعني بالتنمية المستدامة.

وانعقد المنتدى هذا العام افتراضيا، في نيويورك، بالشراكة مع الأونكتاد وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وكذا إدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية، وبحضور الدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وممثلين عن عدة مؤسسات تنمية وتمويل دولية.

وتطرق الدكتور فريد، خلال كلمته في فعاليات الجلسة التي حملت عنوان “دور القطاع المالي في تمويل التعافي المرن والمستدام بعد جائحة كورونا”، إلى الدور الذي تلعبه أسواق رأس المال في توفير التمويل اللازم لدعم الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.

واستعرض أيضا الدور المتزايد لها في تعبئة المزيد من المدخرات العالمية الناتجة عن تراجع معدلات الاستهلاك متأثرة بتداعيات جائحة كورونا وإعادة توجيهها إلى الاستثمارات ذات العوائد التنموية البيئية والمجتمعية وهو الأمر الذي من شأنه أن يدعم الجهود الدولية الرامية لتحقيق تعافي مرن ومستدام بعد جائحة كورونا.

وقال الدكتور فريد إن إدارة البورصة المصرية تعمل على تعريف وتحفيز الشركات المدرج لها أوراق مالية على مزيد من الانخراط في الممارسات العالمية المرتبطة بالمعايير البيئية والاجتماعية ودعم المساواة بين الجنسين.

وأكد أن إتاحة أدوات مالية ومنتجات استثمارية لهذه النوعية من الشركات يلاقي استحسان وطلب كبير من المؤسسات الدولية التي تولي اهتمام كبير للاستثمار في الشركات الأفضل من حيث النواحي البيئية والاجتماعية والحوكمة.

وتابع: “قيد الأوراق المالية للشركات في أسواق المال يعزز من قدراتها على الالتزام بأفضل المعايير والممارسات العالمية في المسائل المرتبطة المعايير البيئية والاجتماعية وجهود الحوكمة وهو ما يؤهلها للإدراج في المؤشرات الدولية التي تضم الشركات ذات السياسات والممارسات البيئية والاجتماعية ودعم المساواة بين الجنسين، بما يسهم في تنويع الاستثمارات التي تتدفق من خلال أسواق المال”.